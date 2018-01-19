松菸槍擊案迅速偵破 高鐵人員、系統幫大忙

2018-01-19 22:31

［記者陳恩惠／台北報導］松菸文創區今天下午發生槍擊案，台北市警信義分局釐清林嫌逃逸路線，立刻趕往高鐵桃園站清查，經由高鐵公司全力協助，根據CCTV及票務系統資料，發現林嫌以現金購買833車次自由座往台南的車票，立刻通報台南站相關人員配合警方辦案，趁林嫌出閘門口時予以逮捕。

高鐵公司表示，今天中午1時松菸槍擊案發生後，北市警信義分局清查發現林嫌搭乘小黃逃往桃園站，由於不知林嫌抵達桃園站後，選擇何種交通工具離開，於是利用站體的CCTV快速清查，驚見林嫌下車後，迅速進入桃園站內，依據林嫌身穿的某知名運動品牌深色帽T，胸前明顯的標誌，發現他以現金購票的方式，在自動售票機買了一張桃園站往台南站的自由座車票，目前已抵達中部地區。

為能順利逮獲槍手，北市警信義分局回報刑事局，於是通知台南市警歸仁分局及鐵路警察局勤指中心協助，由於此時南下833次列車就快抵達台南站，歸仁分局、鐵警局高雄分局及刑大請求台南站協助，站長表示車站將依法配合警方辦案，當列車於下午4時11分到站後，歸仁分局探員已在外守候，並於林嫌於4時14分正欲離開票閘門口時就逮。

高鐵說，槍擊案能在3.5小時迅速破案，有賴桃園站、台南站相關人員主動沉著應對，協助警方釐清林嫌逃逸動線；鐵路警察局為考量眾多搭乘旅客人身安全，原則以埋伏跟監為主，首重選擇最佳時機地點逕行偵補，避免造成人潮恐慌，與旅客安全。