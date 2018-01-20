不滿嘮叨 失控女持鐵槌打死父親重傷母親

2018-01-20 01:40

首次上稿 1/19 15:29

更新時間1/20 01:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋罹患躁鬱症、黃女持鐵鎚打死父親，並對母親潑灑清潔劑造成父死母傷，警訊中，她承認因常被雙親罵，憤而持鐵鎚毆打雙親、還以清潔劑潑灑母親，造成母親眼睛灼傷；警方19日晚間9時許押解到板橋警分局偵查隊時，低頭不語；黃女送抵偵查隊後，19日深夜近11時，送往新北地檢署法辦。

新北市衛生局昨證實，黃女為列管的精神疾病一級列管個案，黃女19日上午疑病發，雙親勸她看醫生，找工作時大吵，黃女憤而持鐵鎚打傷母親頭部，母親逃出後，黃女將父親反鎖屋內，持續以鐵鎚猛打父親頭部，破門後驚覺黃父頭部大量出血，重傷昏迷，黃父到院，被檢查出顱內出血後命危，板橋警分局將黃女帶回，依殺害血親尊親屬偵辦。

新北市消防局19日上午10時28分獲報，板橋區金門街傳出家人打架受傷，到場時，62歲吳姓婦人指稱，遭33歲的女兒持鐵鎚毆打頭部，她逃出後，高齡的丈夫與女兒還反鎖屋內，警方敲門、按門鈴多時都沒人回應，找來消防員破門。

板橋警分局沙崙派出所進屋後，驚覺發現黃女在臥室內精神狀況不穩、明顯有精神方面疾病，經119查詢黃女為精神疾病列管的一級病患，警方在吳婦臥室，發現67歲的父親倒臥血泊，警方問黃女為何犯案，她竟說因不滿父母勸她要去看醫生及找工作，脫口說出要殺死父親；警方將黃家雙親送醫，並將黃女、凶器帶回派出所，進一步釐清案情。

黃女偵訊後，警方還原全程，透露殺父的黃女罹患躁鬱症8年，19日上午10時許她先打傷母親，將母親鎖在陽台，鄰居目擊報案，消防員到場架梯從2樓陽台破門進入，此時黃女在客廳恍神，黃母隨後到臥室查看，驚見丈夫倒臥床上血泊，警方事後查出，黃女持鐵鎚的拔釘器尖端，猛搥父親頭蓋骨重傷命危，送醫不治。

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