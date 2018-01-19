大雅警分局主體建築完工 設分局與否還是未知數

2018-01-19 15:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原分局轄區人口多達40多萬，為全台第二大分局，員警負擔重，經地方爭取，市府於105年7月動工興建大雅分局，目前主建築已完工，市府正辦理驗收，地方都很期待大雅分局的成立，但市警局表示，因警力不足，大雅分局能否成立仍是未知數，若取得使用執照，最慢大雅分駐所將於4月先行進駐。

市府利用原大雅分駐所及增加後方土地，在面積約2200平方公尺的基地，興建地下2層、地上5層的建築，工程經費2億多元，105年7月動工，施工期間大雅分駐所暫時遷移到附近的臨時辦公廳舍，最近主建築完工，地方都很期盼大雅警分局早日成立，因臨時辦公廳舍空間狹小不便，大雅分駐所員警更是期待能早點搬進新的辦公廳舍。

豐原分局轄區包括豐原、神岡、大雅及潭子4區，人口超過42萬，僅次於新莊警分局，是全台第二大分局，平均每位員警要服務840位市民，是台中市員警每人平均服務426人的近2倍，員警希望大雅分局成立可以減壓，原訂將有269名警察進駐。

據了解，因全國警察員額並未增加，加上目前台中市警力並未補足，成立大雅警分局還必需從其他分局調撥人力，致各分局配合意願低落，目前大雅分局人員編制，市警局尚未送警政署審核，大雅分局成立與否尚是未知數。

台中市警局表示，希望大雅分局能先成立，但目前相關資料確實尚未送警政署審核，大雅分局主建築目前已完工，正辦理驗收中，若取得使用執照，最慢大雅分駐所將於今年4月率先進駐。