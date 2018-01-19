別再被這論壇騙了！ 嫖客：根本人圖不符

2018-01-19 14:53

〔記者王冠仁／台北報導〕警方近來接獲檢舉指稱，台北市新生北路上一棟大樓，常有外籍女子與陌生男子進出，懷疑大樓內藏春色；警方登門查緝，一舉查獲2名嫖客，及4名涉嫌賣淫、7名逾期居留打黑工的越南女子。嫖客告訴警方，他們是透過網路上知名「捷克論壇JKF」的「按摩/指油壓/理容」討論區找到此處，到場卻發現「人圖不符」，「根本就是詐騙集團」。

幹員監控期間，發現一名男子進入大樓1分鐘後就離開，幹員一度以為行動曝光，事後逮人追問，才發現這名男子是「被嚇跑」。

2名被逮的陳姓嫖客聲稱，他們在知名網路論壇「捷克論壇JKF」上，尋找色情個人工作室，到場發現「美女變大嬸」，雖然「人圖不符」但慾火難消，仍「閉眼」完成交易。

這11名越南女子逾期居留時間都超過1年以上，平時每天需繳交7百元給一名男子，換取三餐與住宿；4名賣淫女子每天接客約3至7人，價碼從1600元到2000元不等，其中37歲阮姓女子每次交易價碼1600元，應召站業者還在論壇上宣傳「玉玲會讓哥哥出去是笑的離開」，她被逮當天已經接客7次。

警方說，這11人分別居住在6間套房內，警方在4名賣淫女的套房內查獲帳冊、保險套、賣淫所得，警方除將11人送交移民署專勤隊，也將深入追查幕後集團。