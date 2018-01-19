女友吸笑氣干擾睡眠 他竟用枕頭悶枕邊人洩憤

2018-01-19 14:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓同居女友半夜在枕邊吸食笑氣，發出ㄆㄧㄚ、ㄆㄧㄚ聲響，已入睡的葉姓男子因此被吵醒，氣得拿枕頭悶住陳女的頭、頸部約5到10秒，怒嗆：「我們一起死一死算了」，新北地院今依強制罪判葉男拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

39歲葉男與陳女交往後，兩人同居於葉男位於新北市新莊區住處，去年5月15日，葉男睡著後，耳邊突然傳出陳女灌笑氣的ㄆㄧㄚ、ㄆㄧㄚ聲響，葉男被吵醒，兩人爆發口角衝突，葉男憤而拿枕頭悶住陳女的頭、頸部約5到10秒，氣沖沖地說：「妳既然都不想活了，我們一起死一死算了」，陳女奮力掙脫後，事後對葉男提告。

葉男一開始否認犯行，辯稱只是跟女友拿枕頭打來打去，沒有要對女友做什麼；法院審理時坦言，先前就跟有吸食笑氣習慣的女友說：「妳要玩也節制一點，不要一天玩到 5 桶、10 桶」，當天因女友吸食笑氣干擾他睡眠，才會拿枕頭悶住女友的頭、頸。

陳女自承有服用安眠藥、吸笑氣，鄰居也證稱，曾看過陳女嘴含灌笑氣的汽球，頻率還滿高的，常吸到走路都站不穩。

法官審酌，陳女未指控被葉男言語恫嚇，枕頭悶陳女涉嫌強制罪部分，葉男雖否認犯行，但已獲得陳女原諒撤告，因此依判處他拘役20日。