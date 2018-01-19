雲林慶祝「消防節」 小朋友體驗濃煙、滅火

雲林慶祝「消防節」，小朋友至林內分隊體驗什麼是消防。（記者詹士弘攝）

2018-01-19 13:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣消防局慶祝「119消防節」，今天在雲林第一個彩繪消防分隊－林內分隊辦理「119消防節」活動，小朋友親身濃煙體驗、嚐試高空逃難、水槍滅火，過程緊張刺激，深刻了解消防員隊滅火的辛勞。

林內消防分隊長黃朝群表示，當火災發生時，能否快速且安全的逃離現場，取決於有沒有正確的消防知識，教導民眾親身使用各項滅火、逃生設備，提升民眾滅火、逃生、避難能力，不僅能降低災害發生的傷亡，也能讓民眾養成安全用火、用電的習慣，以降低火災發生機會。

火場濃煙是火災最可怕的殺手，消防局安排小朋友「濃煙體驗」。濃煙是缺氧燃燒下的產物，小朋友進入體驗室，伸手不見五指，濃煙嗆鼻，親身感受火場的可怕；黃朝群說，火場缺氧燃燒會產生大量濃煙，並迅速地向樓梯間竄，民眾如果不懂得「濃煙的特性」，會曝露在更危險的狀況下而不自知，吸入過多的一氧化碳或者被濃煙嗆暈，更嚴重甚至導致喪命火場。

小朋友並在消防隊員指導下體驗「瞄子射水」，了解到面對不同的環境及火勢，灑水的方式也有所不同。而「高空逃難」更讓小朋友驚嚇指數一百，大呼火災實在太可怕了。