關說違建比「3」暗示要30萬？ 廖正良喊冤：比的是OK

2018-01-19 13:22

［記者黃捷／台北報導］國民黨籍新北市議員廖正良2015年間涉嫌收賄30萬，替汐止區一棟數百坪大的鐵皮違建關說，讓折除大隊遲遲不敢拆除，遭檢方依貪污罪起訴。士林地院今開庭，廖喊冤說當時沒有比「3」手勢暗示要錢，有可能是比「OK」，卻讓對方誤會了，強調自己沒有收賄。

檢方起訴指出，廖姓業者的違建物主要當作回收廢鐵倉庫，民眾檢舉因此被拆除大隊列為優先拆除。業者2015年3月透過張姓友人找上廖正良，服務處遂傳真「新北市議員廖正良敬託」公文給拆除大隊請託，拆除大隊因而不敢動工。

因民眾持續檢舉，拆除大隊同年10月間再次排拆，業者隨同張男到廖的服務處拜託，廖比出「3」的手勢，暗示代價30萬，事後親自打電話、傳簡訊給拆除大隊副隊長關心，拆除大隊後來沒有出現，業者遂將30萬現金送至服務處。

士林地院今開庭，針對檢方起訴書詢問意見，廖一開始就極立否認：「我不是公務員！」表示他沒有公保、沒有退休金，且4年選舉一次，不同於公務員，法官當場傻眼，律師趕緊解釋：「廖的意思是，他是廣義公務員，但在本案中沒有執行公務員勤務。」廖才表示：「同律師意見。」

廖表示，他本來不認識業者，印象中張男有帶他來過服務處，樣子很緊張、很可憐，頻頻表示花了很多錢，希望他幫忙處理，但他都只回應「盡量試試看」，沒有允諾「一定不會拆」，也從未比手勢要求30萬，更沒有收過錢。

張男則稱，業者以20萬酬勞請他代找包商整地，由他監工，他事後才知道該地不能建屋，他約20年前在汐止當警察時認識廖，業者才會請他幫忙拜託，事成之後業者也將30萬放在茶葉袋送交服務處。

法官詢問張男：「廖到底有沒有比手勢要錢？」張男說，廖確實有伸出中指、無名指及小指比「3」的手勢，法官追問：「那代表什麼？」張想了想，笑著說：「與業者事後討論，認為就是那個意思...」法官再問：「到底什麼意思？」張才說：「應該就是30萬吧！」廖聽了趕緊喊冤：「我沒有要錢，就算有比手勢，也可能是說『OK』啊，30萬是他們自己猜的...」

庭訊結束後，法官原預訂下次開庭為3月9日，廖表示年後民代非常忙錄，新北市議會又排定當月11日赴俄羅斯訪查半個月，希望能改期，法官最後要求廖2週內提出證明，並改訂3月30開庭。

廖庭後受訪表示，他沒有收錢，覺得很委屈，「30萬都是他們自己猜的」，但記者追問收下的30萬現在在哪？廖在律師制止下沒有回答，快步離去。