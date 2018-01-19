「淡水蔡依林」父親未利益迴避被罰200萬 敗訴定讞

2018-01-19 13:18

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委呂孫綾因長相甜美，素有「淡水蔡依林」稱號，其父呂子昌擔任新北市議員時，擁有5筆「變更淡水都市計劃案」內的土地，卻以市議員身份，參與新北市都委會，且審議另案時，其中有2筆土地是其妻所有，遭監察院依違反「公職人員利益衝突迴避法」開罰200萬元，呂不服打官司抗罰；最高行政法院今判呂子昌敗訴定讞，須繳200萬罰鍰。

判決指出，呂子昌自2010年12月25日起到2014年12月24日為止，擔任新北市議會議員。呂在2013年擔任新北市議員時，明知自己擁有新北市淡水區5筆土地位在「變更淡水都市計畫案」區域內，卻參與新北市都市計劃委員會，並於2013年5月9日在議會審議此案時，發言要求整體開發，並採區段徵收方式取得土地，影響新北市府決策，也因土地取得方式改變，使他獲取財產上利益。

此外，新北市議會臨時會議於2013年3月18日審議「淡水區海天段」案，呂子昌明知其妻擁有其中2筆土地，仍參與審議及表決，未利益迴避。監察院調查後，將兩案均依違反「公職人員利益衝突迴避法」開罰他200萬元。呂不服原處分，提起訴願遭駁回後，遂提起行政訴訟抗罰。

台北高等行政法院認定，呂子昌兩項行為，已違反「公職人員利益衝突迴避法」第6、7、10條等規定，監察院各裁處100萬元乃於法有據，去年10月判呂子昌敗訴。呂仍不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院審理認為，呂子昌明顯未利益迴避，觸法事證明確，今維持北高行的見解，判他敗訴定讞。