酒駕婦遇警求饒 竟稱酒駕撞死人的都是「少年仔」

2018-01-19 13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局正義派出所員警，攔下騎機車闖紅燈的洪姓婦人，發現洪婦散發酒氣，酒測值達0.57毫克，她辯稱在朋友家吃燒酒雞，喝2碗湯卻演變成酒駕，還義正嚴詞說，那些撞死人的酒駕者，「都是少年仔」（年輕人），更一度在派出所內嚎啕大哭，但警方仍依公共危險罪法辦。

三分局正義派出所員警陳宗延、蘇雯琪於16日見洪婦騎機車行經正義所旁闖紅燈，攔查後酒測數值0.57毫克。洪婦說，她平時無工作，當天中午因朋友邀約盛情難卻，於友人家中吃摻有米酒的燒酒雞，剛好趁著寒冬補補身子，豈知餐畢騎車返家途中，行經派出所前，竟違規闖紅燈被攔查。

她求饒說，「拜託啦，過年快到了，我沒工作又有老父老母要養，老母前幾天摔斷腳要照顧她，拜託啦…」、「時機歹歹，過年不知道怎麼過，可以通融一下嗎？」，員警認為喝酒騎車就是不對，洪女又訴苦說，「我們平民百姓都在反映，吸毒的比較嚴重，卻只有罰5萬而已」，員警告知洪婦，「妳知道酒駕害死多少無辜的人？」，洪婦卻說「那都是少年仔（年輕人）。」

洪婦被帶到正義所時，還哭訴，「你們警察就是這樣沒有憐憫之心，要罰也要看什麼情形，2個老的要養，老母又摔斷腿，都是我在照顧她，這麼沒有通融之心？」，還一度放聲大哭，志工趕緊安慰她，「遇到了就要面對，記取教訓不要再犯」，全案依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆