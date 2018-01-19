擔心黑吃黑 詐騙集團車手擁槍被捕

2018-01-19 12:50

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕黃姓男子等5名7、8年級生，去年11月、12月連續在嘉義市犯下2起假檢警詐欺案，分別詐騙退休長者260萬元及235萬元，事發後遭警方鎖定跟監，經月餘追查，昨（18）日在高雄市鳳山區瑞中街當街被警方逮捕，除了查獲作案用的法院假傳票一疊等證物，更意外在黃男身上查獲1把改造手槍及子彈。

黃男辯稱槍枝是由朋友寄放，警方懷疑黃男擔心被黑吃黑擁槍防身，除追查槍枝來源外，全案依詐欺、槍砲罪嫌送辦，並擴大追查該詐騙集團其他成員。

黃男（32歲，槍砲前科）因賭博欠下高額負債，與林男（22歲，詐欺通緝）、陳男（24歲，毒品前科）、廖男（22歲，詐欺前科）、陳男（21歲，傷害前科）加入詐騙集團當車手，為取信被害人，戴上粗框黑色眼鏡，穿黑色皮鞋、手拿公事包，幫詐騙集團盜取被害人款項，得手每筆詐騙款項可獲利6％。

去年11月20日及12月6日，黃男等人以「中華電信公司通話費催繳語音電話」的詐騙電話，詐騙2名退休的被害人，2名被害人分別提領260萬及235萬元交付保管，事後驚覺受騙，向嘉市警局報案，嘉市警局刑警大隊科偵隊與第一分局、刑事局第八大隊偵四隊共組專案小組，報請嘉義地檢署檢察官陳則銘指揮偵辦。

警方為追查該車手集團，調閱車手行經路線的路口及民宅監視器，過濾千筆監視器畫面，鎖定面交車手林男等人特徵，經月餘追查詐騙集團位於高雄市的聚集處，18日在高雄市鳳山區瑞中街當街攔車逮人，現場查獲計改造手槍1把、子彈8顆、手機11支、SIM卡5張、嘉義縣市、台南市及屏東縣電話簿3本、法院假傳票1疊，MAZDA自小客車1台等贓證物。