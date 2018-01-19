4男躲車內拒盤檢 旗山警出動快打部隊查獲2槍

2018-01-19 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄旗山警分局美濃分駐所員警深夜在超商外發現一輛可疑車輛，員警直覺可疑上前盤查，但車上4人拒檢也不下車，旗山警方立即出動快打部隊，並順利起獲2把改手槍及39發子彈及毒品，訊後依槍、毒等罪送辦。

警方指出，18日凌晨12點多，美濃分駐所所長蕭宗元、警員楊玉榮在美濃區成功路萊爾富超商前，發現人車聚集行跡可疑，於是上前盤查。其中一部車內的4名男子，在警方盤查時不願表明身分，由於現場對方人數眾多，分局長陳錦坤獲報後立即指示呼叫快打部隊支援，當優勢警力抵達後，一群人才肯接受警方盤查、告知身分。

警方當場在車上副駕駛座椅背處起，獲改造手槍一枝，子彈14顆，張姓男子（24歲）供稱，該枝手槍及子彈是他所有，警方隨即對張男搜身，還在他身上搜出安非他命1包（重2.19公克）。

由於警方搜出槍枝的位置上坐著另名王姓男子（34歲），警方盤查後發現王男的車子也停在張男的車旁，但王男卻拒絕警方檢視他的車子，警方懷疑有問題，先把他的車子查扣車輛、張貼封條，再報請搜索後，又在他的車上搜出1把改造手槍、25顆子彈、球棒、高爾夫球桿數支等，另名陳姓男子則出面坦承槍是他的，警方訊後將張、王、陳等3人依槍、毒等罪送辦，並追查其有無另涉他案。