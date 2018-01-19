新北119甜美系消防員擔任代言人 民眾戴VR動手滅火

2018-01-19 12:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天是119消防節，新北市消防局舉辦「119消防節誌慶」活動，今年的119活動反璞歸真，不像以往找女模、女星代言，而是找來甜美系的女消防員葉詔碩、消防猛男柯宏育，擔任消防平安大使代言人，現場更展示「VR」的虛擬實境體感動作裝置，讓民眾從模擬滅火戰技中，感受到消防員滅火情境；現場也播放紀錄片、陳設闖關活動、地震體驗車等設施，提供親子及消防員眷屬參與消防節慶祝。

「消防、義消弟兄們，消防節快樂！」新北市消防局今天舉辦消防節活動暨防災宣導，活動開場播放國家地理頻道製作、以新北市消防局為主題，深入刻劃打火英雄為保護市民安全，如何面對火災現場，無懼搶救任務的「綻放真台灣6：終極英雄-獵火人」紀錄片精彩花絮。

新北市消防局長黃德清說，今天119消防節主題為「新北科技防災NO.1」，藉活動呈現消防局推動防災工作及目標，結合科技推陳出新，在今年能率全國之先，推出VR虛擬實境體感動作裝置，讓有興趣學習防災觀念的民眾透過參加活動，認識到各種平常不會接觸的消防安全設備，由民眾實際動手操作，達到逼真的宣導效果。

新北市消防局火災預防科說，119活動現場推出的消防主題趣味互動式宣導闖關活動，以及場邊豐富多元的兒童遊戲區、消防主題手作體驗區，也是希望讓更多市民朋友參與，體驗能保護家人的寶貴防災知識。