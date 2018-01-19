雜物助燃燒成焦屍 起火點就在臥床老夫妻套房內

2018-01-19 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區東南街的一處7樓的集合式住宅今天上午失火，燃燒面積雖僅21平方公尺，但住在7樓編號第12的套房內一對老夫妻，卻因生病行動不便而陳屍火場，分別是85歲中風的林姓老翁與78歲罹患糖尿病的洪姓妻子，陳屍於浴室與床鋪的電暖爐旁，另有一名女住戶輕微嗆傷，這對老夫妻居住的套房不大，堆滿了會助燃的雜物，起火原因尚待調查。

台中市消防局調查，這處集合式住宅的7樓有10多間套房，今天上午突然起火，起火範圍雖不大，但火勢相當猛烈，狀況相當緊急，消防員先把一名52歲女住戶救下來，她輕微嗆傷、意識清楚，另有一對年輕男女受困陽台，用雲梯車協助脫困，無明顯外傷，2人也拒絕送醫，火勢控制後，於同樓層編號12的套房內，發現老夫妻遺體，已經燒得焦黑。

鄰居表示，林姓老翁中風行動不方便，洪姓老嫗則因糖尿病等宿疾臥床，消防局初步研判，起火點就位於這對老夫妻的套房內，床鋪與周圍物品的炭化程度最嚴重，不過，是否因使用電暖爐等取暖設備而引起火災，仍需進一步調查。

鄰居說，這對夫妻行動不方便，也甚少外出，子女也不在身邊，平時由兩人互相照顧，三餐由社會福利機構送餐與協助洗澡等居家服務，兒子也會定期返鄉探視照顧。