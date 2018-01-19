鎖定多金失婚男 「愛情詐騙」集團5人遭羈押禁見

2018-01-19 12:07

〔記者錢利忠／台北報導〕由林姓、簡姓男子所組成的「愛情詐騙」集團，找來聲音甜美的女子，以隨機打電話的方式，吸引單身男子上鉤，等被害人落入愛情陷阱後，即以要還債等理由，約被害人碰面借錢，不法所得達數百萬元；台北地檢署昨搜索並約談林姓、簡姓、邱姓、尤姓及楊姓等2男、3女，訊後認為5人有勾串及逃亡之虞，依詐欺罪將5人聲押禁見獲准。

檢警獲報，該詐騙集團利用單身或失婚男子極欲求愛的弱點，找來聲音甜美的女子打電話，一步一步吸引被害男子落入愛情陷阱，該集團起初會先以假裝打錯電話的方式，趁機與被害男子攀談，之後再透過密集聊天的方式，吸引被害人上鉤，最後假借要考試、還債等理由，以每次約10萬元等金額陸續向被害人借款。

檢警調查，被害男性橫跨各行各業，其中不乏薪水豐厚的單身工程師，該集團若察覺被害人的經濟狀況優渥，甚至會派出長相甜美的女車手獻身，藉此取信被害人，直到被害人財產被詐騙一空後，才發現對方竟開始藉故疏遠，這才驚覺被騙。

檢警發現，該集團成員分工細膩，由位在中國機房的女子，以隨機撥打電話的方式吸引被害人，在台的林姓男子則擔任總調度，全程緊盯被害人受騙的程度，視情況派遣長相甜美的女車手，約被害人碰面取款。

女車手與被害人約會前，林男還會向女車手交代電話中的談心進度，等女車手成功取款後，再將錢交給簡姓男子轉匯，分批將贓款匯至國外。

檢警偵監該集團多時，昨時機成熟，北檢隨即指揮台北市中山警分局發動搜索，約談林姓、簡姓、邱姓、尤姓及楊姓等5人，考量仍有其他共犯未到案，依有勾串及逃亡之虞，將5人聲押禁見獲准。

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