陳亭妃不滿被影射不正當男女關係 提告謝龍介求償200萬

2018-01-19 11:20

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介，日前以台語俗諺「鴛鴦水鴨」影射民進黨立委陳亭妃與台南市副議長郭信良間有不尋常男女關係；陳認為被抹黑，向謝提起民事告訴，求償200萬元急登報道歉一日。全案今天上午首度開庭，陳未到庭也未聘請律師代替出庭，而謝的律師依據規定得拒絕答辯。法官庭末諭知農曆過年後再度開庭。

整起訴訟起因於，謝龍介去年10月17日上周玉蔻主持的廣播節目時被問及台南市長選情，他答「．．．陳亭妃是樁腳綁得多．．．」；周接著問「誰比較好打？」陳隨即回是「陳亭妃」，因為「她的狀況比較多一點」，周又問「什麼狀況．．．她和郭信良是朋友關係．．．」謝再回「．．．鴛鴦水鴨嘛．．．。」

陳亭妃事後認為，謝龍介在她競選立委時就持續抹黑，但均以隱諱方式、恐提告不成，不過這次直接點名，因此強調「一定會讓謝負起法律責任」，並向法院民事庭對謝提起告訴。

據悉，謝龍介在答辯狀內辯稱，「鴛鴦水鴨」四字最初出自三立政論節目「54新觀點」、主持人陳斐娟之口，否認主動影射他人，且是「順著主持人（指周玉蔻）的話題作出評論」，否認具有相關犯意。

而今日上午開庭時，當事雙方均未到庭，而被告律師依據法令規定，在原告未聘代理人情況下，拒絕答辯；法官最後定下月23日上午再度開庭。