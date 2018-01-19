越南扒手集團好誇張 3天狂掃734件服飾

越南籍3女2男組成扒竊集團，將偷來的服飾裝進一只能躲避防盜門感應的包包，以「螞蟻搬家」的方式，3天偷走734件、價值超過百萬元的服飾。圖為警方查扣到的大批贓物，其中橢圓形狀物為每件要價2千多元的羽絨衣。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-19 11:02

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一家知名連鎖服飾店，日前發現店內大批服飾不翼而飛報警，警方追查發現，原來是越南籍3女2男組成扒竊集團，將偷來的服飾裝進一只能躲避防盜門感應的包包，以「螞蟻搬家」的方式，3天偷走734件、價值超過百萬元的服飾。幸虧中正一警方追查迅速，趁4嫌要出境前逮人，並起獲分裝在14個大行李箱內的贓物。

警方調查，此次犯案的越南扒竊集團成員共有5名，他們在本月12日晚上以觀光名義入境，當晚就在台北市西門町一家連連鎖服飾店行竊，偷走295件。隔天他們搭高鐵南下台中，分別在另外兩家服飾店偷走332件，隨後再搭高鐵北上，再於本月15日於台北火車站附近一家服飾店偷107件。

他們的犯案手法，是女扒手假裝在店內挑衣服，但實際上卻是在觀察店內監視器角度，再找監視器鏡頭死角，將偷來的衣服交給另名男扒手，男扒手再將服飾裝進一只疑似能躲避防盜感應器包包，以螞蟻搬家的方式將上百件服飾偷出店外，再到附近的速食店將贓物分裝進行李箱。

警方調閱監視器畫面追查，本月16日下午兵分兩路，一路警力前往他們落腳的萬華旅社卻發現扒手已離去，幸虧另路警力趕往南京東路一間旅行社，果然逮到32歲迪姓（女）、44歲黎姓（女）、43歲裴姓（男）、24歲阮姓（女）4名扒手，但另一名男扒手已經趁機兔脫。

警方說，3名女扒手否認犯案，但斐告訴警方，他們受雇來台行竊，要將偷來的衣服帶回去再轉交給另外一人，警方除將4人依竊盜罪嫌送辦，也將擴大深入清查。

相關影音

2名女扒手行竊。（記者王冠仁翻攝）

男扒手拿著疑似能夠躲避防盜門感應的包包接應贓物。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕四嫌。（記者王冠仁翻攝）

扒竊集團迪女。（記者王冠仁翻攝）

扒竊集團黎女。（記者王冠仁翻攝）

扒竊集團阮女。（記者王冠仁翻攝）