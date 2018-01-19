做一次僅分得400元 失聯移工遭情侶檔剝削賣淫

雲林專勤隊查獲失聯移工非法從事性工作。（記者林國賢翻攝）

2018-01-19 10:59

〔記者林國賢／雲林報導〕58歲黃姓嫌犯與50歲蔡姓女友涉嫌僱用失聯移工非法從事性交易，移民署雲林專勤隊經長時間監控，前天會同雲林警察局員警緝捕2人到案，並救出5名女性失聯移工，偵訊後，依據人口販運防制法移送法辦。

「真衰，怎麼又是妳！」蔡、黃2嫌於104年間即以相同手法犯案，被雲林縣專勤隊分隊長陳燕琴率隊查獲，兩人不知悔改又僱用失聯移工，從事性交易與坐檯陪酒工作，再度栽在陳燕琴手中。

雲林縣專勤隊表示，該隊接獲線報指出東勢鄉某汽車旅館有人僱用失聯移工非法從事性交易，報請雲林地檢署朱啟仁檢察官指揮偵辦。

專勤隊指出，蔡、黃兩人利用失聯移工擔心被遣返的弱勢處境，尤其有些人還借款來台工作，背負龐大債務壓力，在不得已情況下被迫從事從事坐檯陪酒及性交易，移工坐檯1小時700元但實得僅200元，性交易一次2000到3000元，移工只實得400到700元，其餘都被蔡黃兩人拿走。

一名被害人供稱，如有與客人爭吵或被客人投訴，回房時就會被教訓或暴力相向，賣淫、坐檯賺的錢還要被苛扣，該情侶檔之剝削不法行為實在令人髮指。

專勤隊完成偵訊後，黃、蔡二嫌依違反人口販運防制法等罪，移送雲林地檢署偵辦，失聯移工予以安置。