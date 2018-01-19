好扯！通緝犯被逮竟直播撩妹 警配合拔槍供欣賞

2018-01-19 10:57

〔記者陳薏云／新北報導〕23歲林姓毒品通緝犯遭新北市中和警分局南勢派出所查緝，多名親友到派出所探視，警方竟放任親友在警局內開直播，林嫌還能撥打電話泡妞，警方非但未制止，還與林嫌等人一起吸菸，最扯的是將警用手槍拿出來給林嫌「欣賞」，中和分局緊急止血，將把玩手槍、戒護人犯等員警皆記過處理，另所長副所長也遭到連帶處分。

林嫌親友囂張在臉書開直播，影片被上傳到臉書社團《黑色豪門企業》，點閱率已經突破3萬。林嫌友人稱，「要被關兩年了，有什麼話想說」，一群人在警局內吞雲吐霧，林嫌還不斷用私人手機撥打給女性友人，惹笑一旁親友嘲謔，「最後的泡妞時刻，臉皮超厚的，不泡夠不進行」，一群人彷彿就在咖啡廳一般嬉鬧不止。

影片後半段，南勢所惠姓員警等人走進休息間，直接坐在林嫌旁，非但沒有制止直播行為，更與一群人「相談甚歡」，林嫌告知惠員說，「你的槍快掉了！」惠員反而將槍拿出給林嫌欣賞，隨後又將槍收進槍套，行為舉止已讓警察嫌犯間的界線蕩然無存。

影片昨晚在網上曝光，不少網友紛紛留言，「那些警察完蛋了」、「警察年終沒了」、「這個嫌犯是有特權嗎」，經一晚討論，目前該貼文已經刪除。

警方調查，林嫌18日下午5時許，徒步行經新北市永和區得和路、安樂路口，中和警分局南勢派出所警員巡邏，發現他神色慌張，上前盤查後，發現他是毒品發監執行通緝犯，當場逮捕歸案。

中和分局表示，林嫌是發監執行通緝犯，依提審法第2條，為讓他跟親友告別，才會給予空間以及提供手機讓林嫌聯絡親屬，至於惠員等員警把玩槍枝、吸菸、未制止直播一事，加重記過2次並調離現職，相關人等違反菸害防制法部分亦會依法裁罰。

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