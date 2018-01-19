警查K毒破獲詐騙水房 垃圾桶內翻出滿滿銀聯卡⋯

2018-01-19 10:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局中壢分局青埔派出所員警昨天下午獲報前往中壢區永順街某大樓查緝K毒，查獲羅姓、鍾姓及沈姓等3名男子涉嫌設置詐騙水房（詐騙洗錢的工作站）進行洗錢，除在屋內桌上查扣沾有愷他命毒品的刮卡（銀聯卡）1張，經檢視又在浴廁的垃圾桶內發現被丟棄的身分證件、提款卡等龐大物品，連同詐騙用電腦、手機一併帶回，3人坦承擔任詐騙洗錢工作，警方訊後依毒品、詐欺罪嫌送辦並擴大追查上游詐騙集團。

員警把垃圾桶全部倒出清理，花了一番工夫清點才分類完成，共查扣銀聯卡83張、U盾104個、隨身碟32個、手機SIM卡98張、筆記型電腦4台、平板電腦1台、智慧型手機8支、工作手機3支、中國人民身分證影本17張、帳冊2本、多功能無線路由器4台、數位機上盒1台等物，數量之多，令原本只是前往查毒的員警大有斬獲。

租屋的羅男供稱，毒品是在1月10日在中壢區新生路上，向一名不認識的男子以2000元購買1包愷他命1.3公克，當日相約在出租地點與詐欺同夥們一同吸用；至於詐騙部分則是由一名綽號「阿耀」男子於去年10月在中壢高鐵站交付委託，並提供銀聯卡、隨身碟、U盾（中國工商銀行推出的一種用於在網路上以客戶端的形式識別客戶身分的數字證書）等物品，自己再把10月底才租來的出租地改裝成詐騙水房，接續找到鍾男、沈男進行線上轉帳、匯款及車手提領的工作，每個月固定領酬約2到6萬元不等。

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