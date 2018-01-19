「直接撞上去...」 男恐嚇、揮棒毆前妻被判刑

2018-01-19 10:41

［記者楊政郡／台中報導］27歲紀男與蔡女曾是夫妻關係，並育有一女，但105年底離婚後，女兒由紀男撫養，因女兒撫養費及遷戶籍問題，紀男找蔡女，卻不思理性處置，傳恐嚇簡訊給蔡女、或到蔡女工作場所強拉去遷戶口，以鋁棒揮打蔡女等，台中地院依違反保護令判刑4月及拘役50日。

判決書指出，紀男與蔡女曾是夫妻關係，共同育有一女，而紀男一再出現暴力行為，在105年11月兩願簽下離婚協議，同年12月蔡女向法院聲請保護令獲准，通常保護令裁定，紀男不得對蔡女施行家庭暴力及騷擾行為，為期2年。

但紀男在106年8月要求蔡女簽下同意書，同意負擔女兒之生活費，可是離婚協議沒說她要付女兒生活費或是說好不必付，蔡女拒絕再簽同意書，紀男連續傳送簡訊「要直接撞上去」、「看我敢不敢」、「反正攤子怎樣我不管」、「自己要躲好」，言下之意就要對蔡女任職的攤位不利，他準備找攤位下手，以此威脅生命、騷擾蔡女。

106年8月底又到大甲區蔡女工作場所，強拉蔡女與他一起去遷戶口，蔡女不從，竟拿出鋁棒揮打蔡女手腳，造成蔡女四肢多處腫脹、發紅。

法官說兩人已兩願離婚，卻未理性處理婚姻所生未成年子女的權利義務行使與負擔，及遷戶籍等瑣事，被告國中畢業，缺乏守法觀念。2次違反保護令行為，判處4月及拘役50日。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆