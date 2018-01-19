韓國女遊客搞丟手機 台灣正妹女警追回

野柳派出所正妹女警韓淳羽從警之前在新北市板橋區公立動物之家當過志工，家裡還認領了2隻流浪狗，極富愛心。（記者林嘉東翻攝）

2018-01-19 10:35

〔記者林嘉東／新北報導〕3名韓國女遊客來台自由行搞丟手機，焦急求助警方，受理女警韓淳羽感同身受，半小時就幫忙追回手機，讓朴女不敢置信，直誇「台灣警察辦案超有效率！」

新北市警局金山分局野柳派出所昨天近午跑來3名來台旅遊的韓籍女遊客報案，指他們昨天在野柳拍照時，發現「iphone手機不見了！」懷疑是掉在計程車上。

朴女向警員表示，他們3人本月15日搭機來台自由行，預計19日返回韓國；17日晚搭計程車到野柳一帶遊玩，只記得計程車牌號碼中的4個數字。

恰巧受理的野柳派出所女警韓淳羽會點韓語，韓員先以車牌查詢計程車車籍資料，列出可能的計程車駕駛，逐一詢問，想不到打第一通電話，就找到朴女的手機。

運將蔡東霖說，17日晚在副駕駛座上有發現一支手機，他看不出是不是iphone手機，經派出所長陳思帆請他幫忙將拾獲的手機送回時，蔡相當熱心，二話不說，從基隆開來野柳，將朴女所遺失的手機送回。

朴女看到手機失而復得，開心在派出所前與韓員及所長合影留念，閒聊時，韓員與朴女發現2人同齡，今年都是21歲，開心相擁，直說「真巧！」

朴女笑說，遺失手機是此次來台旅遊最難忘的經驗，盛讚：「台灣警察辦案超有效率！」讓她們留下深印象，離去時再三感謝韓員：「台灣警察有夠讚！」