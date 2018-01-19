員警和上銬嫌在派出所內抽菸！ 嘻笑秀槍警紀鬆散

員警與上銬嫌犯一起在派出所的備勤室內大口抽菸。（翻攝影片）

2018-01-19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和分局南勢派出所的員警與上銬嫌犯竟一起在派出所的備勤室內大口抽菸！兩人甚至還嘻笑玩鬧，疑似嫌犯友人將過程開直播炫耀，讓整件事情曝光，畫面曝光後讓網友直呼：「警紀鬆散！」。

影片中，上銬嫌犯拿著手機和女性友人視訊，一旁的友人還對嫌犯說：「你看這麼多的人來看你，還陪你抽了這麼多的菸，而且還是在警局裡。」

後來有名員警和上銬嫌犯坐在一起抽菸聊天，嫌犯想看員警腰間槍枝，沒想到員警真的掏起槍，拿到嫌犯面前讓他看一下，其他人甚至還在一旁驚呼。網友質疑員警違反犯菸害防治法規定，竟公然在警局內抽菸，而且還是和上銬嫌犯，認為警紀實在太鬆散。

中和分局表示，已經對相關人員進行懲處，和嫌犯抽菸嬉鬧的惠姓員警以加重記過二次並調離現職，相關人等違反菸害防制法部分亦會依法裁罰。當時有3名同仁在旁戒護，但卻未制止惠員與林嫌的行為，也違反人犯戒護規定，皆被記申誡2次。

另外，所長李明川身為單位主管卻未落實教育同仁，副所長高禎江擔服該時段值班巡佐勤務，卻未針對控管所內案件偵辦及人犯戒護情形，各加重予以記過一次。（11:16更新）

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