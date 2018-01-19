反擊肉包包！乾爹爆「約砲合約」、坦承一夜7次沒戴套

2018-01-19 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕正妹實況主「肉包包」日前自爆遭「乾爹」強迫發生3次關係，事後傳出有5分鐘、12分鐘兩種版本影片，引發網友騷動，昨晚乾爹透過另名實況主「蛋餅薇涵」的直播，公布和肉包包的LINE對話內容，透露自己和肉包包發生過3次性關係，每次至少射7次，並指肉包包月事來還主動挑逗，他才擦槍走火一晚做了7次，而為了保密，他還曾寫下約砲合約，內容包括「不威脅包包說出任何有開房間的事」。

「肉包包」的乾爹在18日晚間，call in到「蛋餅薇涵」的直播，公開和「肉包包」兩人的LINE對話，說明和肉包包相識、上床到鬧翻的過程，針對肉包包稱被硬上，乾爹強調，是女方主動挑逗，「我進房間，因為她那個來，我看了2個小時電視，是她用手指搓我，後來越靠越近就開始親了。」完事後乾爹傳「你在我身上搖，真的好騷好喜歡」，肉包包則回說：「我知道你會很想我，我今天讓你更想我了」。

「乾爹」還說，去年9月認識肉包包，幾乎她開台都會（斗）捐錢，早就花超過8萬元，兩人認識以來約砲過3次，也坦承自己沒戴套，不過他也強調，傳出外流的12分鐘影片，「那真的不是我，也不是女主角」，自己手上只剩5分鐘版本，因為完整版已經答應女生刪除了。

「乾爹」還透露，他曾為了保密寫下約砲合約書，內容包括「不威脅包包說出任何有開房間的事、不傷害包包、不做、不當MOD、包包很愛男友、以朋友的關係陪伴、不讓包包哭、要乖乖的不能無理取鬧。」而這整件事他只對不起兩個人，「一個是她男友，一個是我女友！」認為對方為何要這樣中傷他。