扶正小三不到1年又偷吃 82歲前議員被休了

2018-01-18 22:58

〔記者溫于德／台北報導〕現年82歲的台北市前議員林宏熙曾連任5屆議員，2015年將情牽30餘年的情婦阿萍扶正，但婚後未滿1年，再度被抓包外遇另名女子，分居後遭訴請離婚；而林宏熙雖在法院審理期間辯稱「年紀大、需要人照顧」，但台北地院家事法庭認定，婚姻破裂主因在於被告，仍判准離婚，全案仍可上訴。

依據判決書可知，林男早在具婚姻關係時，就與阿萍相識、交往，並生下2名女兒，但兩人顧慮議員身分，未將地下情檯面化，直到2015年9月才完婚；豈知，林男婚後不僅頻繁凌晨外出，平日還會要求老婆協助梳洗，並準備早點，怪異行徑導致女方感受巨大壓力，甚至罹病。

而林宏熙每次雖都以「要去辦公室處理公事」藉口外出，但阿萍最終透過外傭得知，他雖赴辦公室，但未進門即搭乘計程車去理髮店找女子幽會；不過，他事後雖被追問時，不僅否認外遇，還辯稱去洗頭，甚至咒罵阿萍，堅持不改找理髮店女子習慣。

據悉，阿萍告訴狀另指，偶然機會在丈夫辦公室發現威而鋼空罐、女子絲巾與家庭號盥洗用品等，同時見到他與一名女子合照，詢問其他友人後才得知，合照女子曾與丈夫交往10幾年，是地方均知的「地下夫人」，但這名女子已過世5年；而阿萍此時回想，才理出頭緒，丈夫近年突然頻繁找她，只是因為地下夫人離世，才又回頭要她陪伴。

決心斬斷這段情的阿萍也透過起訴狀提到，林男未給過家用，且雙方婚姻忠誠度極為薄弱，加上雙方已分居超過1年，情形仍無好轉，請求法官判准離婚。

但年邁的林宏熙解釋，他罹患失智症，才有阿萍所指凌晨外出或易怒咒罵情形，而雙方交往時間長久，女方應了解他的身心狀況；至於地下夫人，他認為，李姓元配當時仍在世，即便有地下夫人也與阿萍無關，且兩人分居後仍每月給多達10萬元生活費，前年10月還曾匯款贈予1275萬元，婚前也藉由金錢照顧阿萍母女，甚至讓2名女兒出國留學及遊玩，反質疑未照顧說法。

林宏熙也說，年老的他在生活上已無法自理，需要有人照顧，「一個82歲罹患失智症的老人是需要被照顧，而不是被離婚」，請求法官駁回離婚要求。

法官審理後認為，婚姻破裂主因在於林男始終無意斷絕與理髮店女子來往，自被告頻繁凌晨外出即可知情，認定被告須為婚姻破裂負起責任，因而判准離婚。