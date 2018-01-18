1/18 威力彩連11摃！ 今彩539頭獎2注獲得

2018-01-18 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第1070000006期威力彩，頭獎摃龜；第10700016期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，2注都是由台北市松山區八德路3段127號的「鑫聚點彩券行」開出。

威力彩第1070000006期中獎號碼為：「第一區：05、11、16、17、23、38。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共9注獲得，每注可得15萬元；肆獎共33注獲得，每注可得2萬元；伍獎共184注獲得，每注可得4000元；陸獎共1280注獲得，每注可得800元；柒獎共2374注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3106注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6731注中獎，每注可得100元；普獎共3萬477注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第1070000006期中獎號碼為「05、11、16、17、23、38」，五合摃龜；四合共15注獲得，每注可得6萬7500元；三合共54注獲得，每注可得5750元；二合共1342注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000016期中獎號碼為「08、23、29、35、37」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共195注獲得，每注可得2萬元；參獎共7023注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6450注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000016期中獎號碼為「08、23、29、35、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6962注中獎，每注可得1125元。

第107000016期3星彩中獎號碼為「456」，正彩共56注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000016期4星彩中獎號碼為「6251」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」