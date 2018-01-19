獨家》專挑絲襪、短裙！櫃姐慘遭噁男跟蹤一年

2018-01-19 00:00

〔記者王捷／台南報導〕櫃姐小婷（化名）一年多前遭一名身型壯碩的男子盯上，男子疑常騎車在百貨附近埋伏，尾隨穿短裙的櫃姐，還大喇喇的停在小婷旁邊，坐在機車上彎下腰，幾乎貼在小婷大腿旁，讓小婷直呼噁心，16日小婷拍到男子的身影，發現有其他櫃姐受害，向警方求助，目前警方已經掌握男子的身分，先通知男子的家人，並且往妨害自由罪嫌偵辦。

小婷說，她平時上班的制服是套裝配絲襪，有些櫃姐擔心騎車曝光，會穿圍裙騎車上班，她為了省事，不想再到了百貨公司再換制服，所以騎車時總是制服加外套就騎，豈料一年多前遭到男子盯上。

一年多前，小婷發現男子跟蹤時，她已經在家附近加油站正停著紅綠燈，當時眼角瞥見，男子騎車停在旁邊，彎下來很靠近她的大腿看，她嚇到狂按喇叭飆車回家，隔天立馬去買圍裙穿，不久在路上竟然又發現男子跟蹤另一個穿百貨裙裝制服的櫃姐，一樣彎腰看大腿，那位櫃姐嚇到尖叫，她衝過去喇叭逼走男子。

小婷為了甩掉男子，一年來不只買了圍裙遮掩，還換了機車、安全帽仍甩不掉噁男，只要一沒有穿圍裙，男子就出現再身邊，一年來被她發現至少有4次，但是苦無拍到噁男照片，讓小婷不敢報案。

16日她終於拍到男子停在她旁邊的畫面，帶著照片報案，並把男子影像PO在櫃姐的群組，這時也有其他櫃姐跳出來，自稱也遭男子跟蹤，懷疑男子都在百貨員工停車場附近埋伏，選擇穿短裙、絲襪下班的櫃姐跟蹤。

小婷擔心，如果再不嚇阻男子，擔心男子會做出更激進的舉動，警方指出，已經鎖定男子的車牌，會先通知男子的家長，告知家長男子的行徑，並解將往妨害自由方向偵辦，呼籲有受害者在現場發現男子時，找路人，或將男子引到人多處報案，警方到現場將男子依現行犯逮捕。

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