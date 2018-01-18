搶地盤爆衝突 角頭掃射槍殺天道盟大哥改判無期

2018-01-18 14:48

〔記者楊國文／台北報導〕男子林立晟與黃榮煌、黃琛文兄弟因利益衝突，3年前相約談判時雙方起衝突，林立晟人馬持槍掃射，造成黃姓兄弟死亡及4傷慘劇，高等法院更二審認定林立晟非預謀殺人，今依殺人罪判林無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

其他同案被告方面，蔡冠群、蕭正義各依槍械彈藥刀械管制條例判4年徒刑，併科6萬罰金；范家瑞處3年10月徒刑，併科6萬罰金。賴世錦、王再恩均無罪。

判決指出，綽號「小六」的小角頭林立晟，不滿天道盟同心會大哥「蝗蟲」兄弟黃榮煌、黃琮文瞧不起他又跟他搶地盤，且親信又遭毆打，2014年8月想協調此糾紛，約兩人到新北市汽車旅館談判卻爆發衝突，黃姓兄弟僅帶5名幫眾，且因輕敵，僅攜一支電擊棒即前往，遭林立晟持步槍掃射9槍，將黃姓兄弟打死。

新北地院判林19年徒刑，但高等法院判決加重為無期徒刑，最高法院發回更審。高院更一審審結，將林減為15年徒刑，最高法院認為林立晟數度稱要與被害人家屬和解，卻只是嘴巴上說說，他所造成的損害不值得輕判，再度發回高院更審查明。

高院更二審認為，林立晟見死者黃榮煌似持武器反擊，失控而臨時萌生殺人犯意，開槍射殺黃榮煌、黃琮文，惡行重大，但考量林是因黃榮煌一再找尋林立晟出面處理糾紛而引起，非林立晟率眾主動尋仇，並非預謀殺人，今改判林無期徒刑。