古董是贋品 身價暴跌4千多萬 買家卻告不成鑑定人

2018-01-18 14:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］劉姓男子喜好收藏古董，2011年7月至9月間，經從事古董買賣、鑑定真偽及價值的58歲黃姓男子推薦下，向許姓男子陸續買了17批古董，總價值約6652萬元，劉男指控，後來發現這些古董根本只是贋品，總價值瞬間暴跌只剩2054萬餘元，怒控黃男涉嫌背信，不過由於同一事件，黃男被控詐欺已獲判無罪，背信部分與詐欺性質相同，劉男亦無提出新事證，桃園地檢署檢察官予以黃男不起訴處分。

劉男說，黃男當初告知「這批古董年代無誤」，他相信黃男說法，才會陸續分17次收購買進、總計花了6652萬元，收購的古董包括犀角杯、天球瓶、黃龍玉、竹雕、光緒御賜鄧世昌劍、同治賞瓶、光緒琺瑯罐、光緒碗、康熙御製底胎掐絲琺瑯、象牙觀音等，其中最大筆的，一次就花了1050萬元。

劉男說，後來將這些古董送鑑定，發現根本都是現代仿作的贋品，總價值僅2054萬餘元，身價暴跌了4000多萬元，因此控告當初負責鑑定、鑑價的黃男涉嫌背信，害他財產嚴重損失。

劉男先前曾針對此事，控告黃男及賣古董的許男詐欺，法院認為無證據證明有「明知是贋品卻當真品賣」等情形，2人已獲無罪判決確定，檢方認為，背信部分與詐欺性質相同，劉男也沒提供新事證，偵結予以黃男不起訴處分。