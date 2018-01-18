舊馬克債變廢紙 這協會舉納粹旗到101前抗議

2018-01-18 14:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕「德國舊馬克協會」副理事長謝華謀約50人，今天中午前往台北101大樓前向「德國在台協會」抗議，欲索討一次大戰日本自德國取得的不記名舊馬克公債，他們高舉納粹旗幟，格外引人注目，由於抗議地點是101大樓的私人廣場，又未合法申請，警方立時舉牌警告，一行人待不到半小時即搭遊覽車離開，轉往他處抗議。

據了解，謝男等人長期訴求「索討一次大戰日本自德國取得之不記名之德國舊馬克公債」，要求德國政府應全面回贖第一次世界大戰流落在台的債券，該協會也曾在台北舉辦世大運時，在德國隊附近遊走並高舉納粹旗幟，但均未獲得有效回應。

該協會主張，一次大戰後，德國拿了2200兆舊馬克債劵賠償日本，但當時的日本政府把債券轉賣給了台灣人民，卻未如期兌現，且2010年德國政府宣稱已還清一戰債務，日本政府也說不會墊付清償日據時代政府債務，使其紙幣只剩紀念意義，並無兌換價值。

警方指出，該活動未事先經台北101同意洽借場地，亦未向主管機關申請合法集會，活動現場占用廣場空間，恐有影響上班及觀光客等用路人出入101大樓動線秩序之疑慮，且該團體訴求屬民事債權債務糾紛，自當循正當法律途徑訴請司法單位，維護權益。

警方又說，參與活動人員及宣傳車輛高舉及懸掛「納粹旗幟」，雖為一般人所非難，然尚屬言論自由之範疇，惟該行為如涉公共安全或滋擾等情事，警方將全程蒐證後，依法辦理。