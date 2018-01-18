通訊軟體神助攻！韓籍女學生遺失皮包5小時警助尋回

2018-01-18 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕韓籍女僑生NAMHEE HWANG日前到台中公園附近遊玩不慎遺失皮夾，因言語不通請台籍同學協助打電話到派出所報案，警方受理報案後，立刻依報案人所提供的遺失物品項，PO文在所內為了加速民眾拾得物失而復得而成立的LINE群組內，果然發揮效果在5個小時內就讓皮夾物歸原主。

台中市第二分局育才所警員余盛評本月13日晚間8點多接獲民眾報案皮夾遺失案後，隨即抄寫該名韓籍學生遺失皮夾的內容（學生證、信用卡、米妮造型皮夾）特徵與失主聯絡電話，並PO文至所內成立的「育才所拾得物」LINE群組內，請同仁注意加強協尋。

一直到隔天凌晨1時許，果然有熱心民眾在一中商圈拾得一只皮夾送到所內，警員顏英全依規定受理遺失物，並查尋比對「育才所拾得物」LINE群組內容資料，發現皮夾內容物與該名韓籍學生所遺失的皮夾相符，很快的在5小時內通知失主到所認領，圓滿結束這場有驚無險的「皮夾遺失」案。

警方說，無論是LINE或是臉書已成為民眾日常生活中一部分，警方也不例外，藉由社群軟體與民眾互動交流及交換資訊，達到預防犯罪或是協尋的功能，此次「利用LINE群組找到皮夾失主」就是最好的例證。

至於女僑生看到皮夾能在這麼短的時間內失而復得，不敢置信地頻向員警道謝，也感謝善心民眾幫她撿回皮夾，對於台灣警察的高效率及熱心服務留下深刻印象。