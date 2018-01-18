不給錢1分鐘電擊1次！ 角頭義子押人強索高額賠償費

2018-01-18 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕已歿角頭翁奇楠義子、綽號「飛劍」的王宇治，在台中經營租車公司，1年來如有客人損壞車輛及逾期還車，便涉嫌教唆小弟押人恐嚇強索高額賠償費，拘禁期間一旦對方不從或籌錢速度太慢，每超過1分鐘即以電擊棒「伺候」1次，造成被害人身心嚴重受創，警方昨收網拘提王男在內的12名成員，依組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，32歲王男是已歿角頭翁奇楠多位「飛」字輩義子之一，他在台中大里區的國光路上開設兩家租賃車公司，前年底，21歲陳姓市民向該公司租借1輛賓士車載女友出遊，途中因發生碰撞，自行將車輛送到修配廠維修延誤還車時間，王男透過車內裝設的定位系統得知賓士車位址後，涉嫌教唆綽號「土豆」的23歲小弟胡凱捷，率眾將陳男及其女友押到公司拘禁，限制自由長達3天。

期間王男等人藉故要求賠償修理費、車輛折舊費、協尋費及過路費等共15萬元，並提供一個時間要被害人打電話向家人籌錢未果，每逾1分鐘就拿電擊棒電擊1次，讓被害人處於恐懼中，手段極為兇殘，最後被害人被迫簽立20萬元本票及借據後才獲釋，但全身早已傷痕累累，身心嚴重受創。

另去年6月間也有一名江姓市民因租車需賠償修理費，王男等人竟趁江姓夫妻外出吃晚餐時，從餐廳將兩人強行押帶走，同樣逼迫簽下6萬8千元本票及讓渡書，將江妻機車過戶變賣取得現金後，拘禁到隔天凌晨才放人。

案經台中市第五分局數月蒐證，昨見時機成熟，兵分多路收網，除拘提王男、胡男在內共12名成員外，並起出本票、讓渡書、電擊棒等證物，王男警訊中否認教唆小弟恐嚇取財，但警方查出起碼有6名以上被害人，訊後全案依組織犯罪條例、恐嚇、傷害、強盜等罪嫌送辦。

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