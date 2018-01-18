台大副教授曾性騷擾女學生遭停課 再因勒頸所長挨告

2018-01-18 13:01

〔記者溫于德／台北報導〕曾性騷擾女學生的台灣大學某研究所王姓副教授，另案遭該所所長指控，因不滿個人行事風格，竟以左手臂勒頸、並拖出走廊外，導致頸部扭傷，另一日則是朝臉吐口水，再以「惡賊」、「孬種」等侮辱性詞彙誹謗。刑事二審維持一審見解，依法判拘110日，得易科罰金11萬元確定；民事一審則判賠30萬1113元的精神慰撫金與醫療費，另要求他必須刊登道歉啟事於國內三報頭版一日，仍可上訴。

擁有美國普渡大學工業工程博士學位的王男，據悉，專長在全面品質管理、人力資源管理或全球運籌、物流管理等方面，在相關領域具知名度。

但王男曾遭在職碩士專班女研究生控訴瘋狂追求，或見女學生修其他教授課程時、會特別坐在後排盯著看，遭到申訴性騷擾；台大調查後認定教授確實構成性騷擾，要求他暫停開設必修課程作為處分，他不服、提起行政訴訟，法院認為校方處分合法，判敗訴。

此外，王男另曾因不滿台大論文造假，在校園周邊人行道上插旗抗議，被當時的校長楊泮池與主任秘書林達德拆除，親赴北檢控告2人侵占；檢方調查後認定並不違法，已做不起訴處分。

至於本案，王男遭所長指控，因對其行事風格與處理校內方式有所不滿，竟於2015年5月6日上午，赴其專屬研究室出左手臂勾住頸部再拖至室外，造成頸部扭傷等傷害；同日下午2時許，王未經辦公室職員同意，占用他人工作用電腦設備2小時，雖經制止仍未果。

告訴狀另指，王男隔月3日上午在所辦公室見所長，竟當眾朝臉吐口水，並以侮辱性字眼辱罵、且稱他是「Liar（說謊者）」，並於所務會議進行時推擠被害人、干擾會議進行；同年7月21日下午則再度擅自帶走職員工作用筆記型電腦，見原告制止竟又辱罵「無恥至極」、「貪汙自肥」或「所長個屁」等語。

台北地院刑事一審認定，王男確實公然侮辱並傷害原告，依傷害、誹謗、公然侮辱等罪，判拘役110日，得易科罰金11萬元，至於未經他人同意擅自佔用電腦部分，因無證據證明犯行，諭知無罪；案經上訴遭駁回，全案定讞。民事則判賠1113元的原告醫療費，以及30萬元的精神慰撫金，並刊登道歉啟事在自由時報、蘋果日報與中國時報頭版一日，仍可上訴。