原民老人困消波塊2天沒吃喝 找到時命大竟沒事

2018-01-18 13:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓老翁6日到堤外的三鶯壘球場閒晃，為撿拾掉落的手機，陳翁爬進消波塊，但因無力爬起，受困其中近2日，陳翁兒子發現父親2天沒回家，四處尋找，今天在三鶯橋上隱約發現父親困在消波塊中的身影報案，隆恩消防分隊獲報，在大漢溪畔消波塊上救出陳翁，一問之下，陳翁告知他是前天下午就受困在此，不吃不喝近2天，獲救時僅輕微脫水，消防員說，這兩天回溫、加上陳翁穿著保暖衣物，研判因此才能等到消防單位救援，直呼他命大。

今天上午9時11分許，新北市消防局獲報在三鶯壘球場旁，有名70歲阿美族陳姓老翁受困消波塊，隆恩分隊小隊長帶隊前往，以吊掛方式救出陳翁，老翁獲救時，還說「真不好意思，但沒力爬起來」，消防員檢視他身上，並沒有發現外傷，只有輕微脫水，連忙將他送醫。

老翁說，他16日下午約3時到三鶯橋下閒晃，走過消波塊時手機掉落，他爬下消波塊想撿手機，但手機掉到水裡，要再爬起時，卻發現無力攀爬，他嘗試呼救，但天色已晚；老人說，幼時上山打獵，就知道一些族人傳下的求生技巧，因他身上沒水、沒食物，所以選擇待在受困處，希望有人能找到他。

陳翁兒子說，因父親2天沒回家，家人們到三鶯橋上下尋找，隱約在橋上發現父親，連忙報案，慶幸父親命大，2天沒吃沒喝人還活著；消防員說，人體沒飲食喝水，在沒有外力影響下，應可維持7天的生存，加上老翁身材瘦小，穿著較保暖，研判因此增加存活機會。