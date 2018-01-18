「屠殺」18台娃娃機 藍衣人抓到了！

「藍衣人」潑漆毀損18台機台電路板，彰化縣鹿港警分局循線逮人。（記者劉曉欣翻攝）

2018-01-18 12:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕抓到了！彰化縣秀水鄉彰水路上日前一家娃娃機店，遭到「藍衣人」潑漆毀損18台機台電路板，鹿港警分局調閱路口監視器畫面，追查到朱男涉有重嫌，朱男坦承因為與該店股東之一有糾紛，才會心生不滿。

鹿警港分局秀安派出所長何岱榕表示，家住台中市的朱男年約50歲，特別向友人借車來犯案，選在半夜凌晨零時來下手，朱男為了避免被追查到車牌，還特別把車子停在300公尺外，明明就停在彰水路大馬路，卻拐進巷弄，繞了一圈再回到彰水路，製造「徒步」的假相。

警方調查發現，朱男以為戴著全罩式安全帽、口罩，又身穿藍色雨衣犯案，就不會被發現真實身分，所以在犯案後，又循著原路線走路折返回到停車處離去，但警方在調閱監視器畫面時，就發現有可疑人士，穿著雨衣、戴著安全帽在走路，尤其是車子所停之處非常可疑，附近既沒有住家，也沒有店面，採取「以車追人」，追到車主，車主告知警方把車子借給朱姓友人使用。

警方通知朱男到案說明，朱男坦承犯行，供稱因為與這家娃娃機的1名股東有糾紛，才會持黑色油漆前往並朝著娃娃機的兌幣孔潑漆洩憤，由於當天下雨，才會穿著藍色雨衣犯案，警方訊後將全案以毀損罪嫌，將朱男函送偵辦。

被害娃娃機台才剛開4個多月，一次損壞18台機台，，都是被人朝投幣口潑灑，造成油漆由投幣孔流入，會破壞整組機台中最昂貴的電路板，業者初步估計損失約50萬元。

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