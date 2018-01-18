法律系學生任實習訴訟輔導員 新北地院與2大學合作

2018-01-18 12:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院從去年7月起與新北市政府法制局及轄區內13個區公所合作，首創視訊諮詢服務，讓民眾透過視訊諮詢，免去奔波困擾；院長葉麗霞今又與輔仁大學法律學院院長張懿云、台北大學法律學院副院長杜怡靜簽署合作備忘錄，未來將透過實習方式，提供2校3、4年級學生擔任訴訟輔導員，擴大服務民眾，增加學生發展性！

葉麗霞今說，此實習方案可解決法院人力不足問題，學生又可透過實習，將理論與實務結合，增加未來發展性，民眾可諮詢堅強、優質的服務團隊，是最大贏家；張懿云則說，此實習方式，可培養未來專業的法律人服務社會，對社會有非常大的幫助；杜怡靜說，學生透過實習，將理論與實務結合，創造雙贏。

新北地院指出，從去年7月起，新北院與市府法制局及轄區內13個區公所合作，首創辦理「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾若遇法律程序問題，可就近到附近公所，與法院訴訟輔導員視訊諮詢，至去年年底為止，法院已受理諮詢1027件，滿意度高達97.2％。

新北地院為擴大服務民眾，由院長葉麗霞與輔仁大學、台北大學法律學院提出實習訴訟輔導員合作方式；三方拍板敲定，未來，新北地院將派員至學校，針對報名參加的2校法律系3、4年級學生，進行課堂式3小時專業訓練，待完成訓練後，即可開始到新北地院實習，訂於今年3月實施。

法院指出，台北大學學生將從今年3月開始實習，每次3小時，每學期不得少於24小時，輔仁大學則將新開「法院實習課程」，由張懿云擔任指導教授，實習以4個月為1期，每週不得少於3小時；2大學學生都須填寫工作日誌，交由法院人員評分、院長核閱，法院於每學期期中，會將實習相關資料，以電子檔彙送學校，以利學校了解狀況。