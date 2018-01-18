醫師剖腹疏忽 小男嬰右臉頰遭劃傷

2018-01-18 12:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕日前才有國外醫師替產婦剖腹生產時，不慎傷到子宮內的胎兒，導致頭皮被劃出一道長達17公分的傷口，台灣也有類似案件，嬰兒的父母親因此控告醫師業務過失傷害罪，雙方後來達成和解才撤告。

桃園市某醫院56歲楊姓醫師，去年6月21日，替高姓產腹進行剖腹產手術，因疏於注意貿然下刀，導致小男嬰出生時，右臉頰被割傷，出現深0.2公分、長2.5公分傷口，讓父母十分心疼，據此對楊姓醫師提告。

事後雙方達成65萬元和解，小男嬰父親撤回對醫師的告訴，桃園地檢署檢察官予以不起訴。