晨運婦斑馬線停等5車 仍遭違規大型重機撞飛身亡

2018-01-18 12:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名身穿紅色運動衣褲的女子，上午6時許在台北遠東通訊數位園區運動，行走斑馬線的她走到馬路中段，停下等了5輛車後緩緩前行，不到1秒竟遭古姓男子駕駛的川崎大型重機撞上，整個人彈飛5公尺墜地，撞人後倒地的機車車身也竄出火花，女子送醫不治，警方初判為機車騎士超速、未禮讓行人肇禍，因婦人沒有身分證，仍待家中有失蹤女性的民眾聯繫板橋警分局指認。

板橋警分局調查，上午6時21分許，板橋遠東路一部大型重型機車沿科學園區，由四川路端往市立圖書館（南雅南路）方向行進，騎到肇事處時，撞上1名正要穿越馬路，走在行人穿越道上的女子，當時女子在斑馬線中段，等了5輛車經過，小心地穿越馬路，未料還是遭撞上；雙方事故後送醫救治，古男酒精測試值為0，右手臂受傷，女子送醫後不治。

警方勘查發現，肇事的大型重型機車，前方車殼破裂，車殼上面沾黏紅色衣物纖維，車身左側多處有擦痕、機車左側防倒球摩擦地面剩半顆，左側後照鏡有刮傷痕；騎士全罩式安全帽鏡片有多處刮傷痕跡，案發地點道路上也有多處刮地痕。

警方勘驗死者，發現死者身穿紅色衣物，與肇事大型重機車車殼沾黏之紅色衣物相吻合，臉部左額頭處凹陷、左右手掌擦傷、左腳大腿內側有撞擊痕跡及挫傷、右腳小腿瘀青腫脹、左右腳掌亦有擦傷；因死者身上未發現有證件或足資辨認的身分資料，已翻拍指紋請刑事警察局指紋科緊急比對。

警方說，目前女子身分尚未確定，為年約50歲女性，全身穿著紅色運動服、深色外套綁於腰部，民眾如果知道其身分，希望代轉知家屬聯繫警方。