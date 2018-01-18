詐騙老梗 老翁96萬積蓄險飛了

2018-01-18 11:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓老翁17日上午11點多，前往楊梅區埔心一家銀行要領96萬元現金，行員直覺有異，聯絡警方，警方趕來關心，確認老翁遭詐騙，苦口婆心勸他把錢存回銀行，沒讓詐騙集團得手。

老翁說，他接到詐騙集團電話，指他的健保卡遭到冒用，銀行帳戶將被監管，必須要趕快領出來，以免存款被凍結。所以他才趕忙到銀行，要領出96萬元的積蓄，並等待對方後續指示。

楊梅警分局草湳派出所警員黃志凱、吳廷軒接獲銀行行員通報後，趕忙前往銀行，苦口婆心讓黃姓老翁了解他遭到詐騙，再把96萬元現金存回銀行。