「我有一批白皙皙小姐」 藥頭賣海洛因被逮

藥頭李嫌（右）把暗語「白晳小姐」當海洛因，高市刑大破門逮捕藥頭，李嫌的白晳女友（右二）害怕嚇到哭。（記者黃良傑翻攝）

2018-01-18 11:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓毒犯遭通緝才躲1天，就被高市刑大偵六隊查獲，警方蒐證發現李嫌販毒以「酒店小姐」當海洛因暗語，「我有一批白皙皙小姐」讓警方乍聽險誤認酒店公關和客人對話，警方前往屏東市破門逮人，查扣17.66公克毒品和3顆子彈。

警方調查，綽號「敏仔」的李姓男子（37歲），有多項竊盜、毒品前科，長期在大寮地區販毒，身背2條毒品通緝，1月15日發佈通緝，李男早一步躲到屏東市一棟出租公寓，繼續以販毒為生，還交了個周姓女友，女友並不知他被通緝，兩人出雙入對。

刑大今指出，警方先逮獲4名藥腳，供出向「敏仔」買毒，買3錢海洛因代價3萬2千元，警方蒐證期間，得知李嫌與藥腳聯絡，用「小姐」當海洛因的暗語，不時出現「一批白皙皙的小姐」、「我現在在找小姐」、「小姐都出場了」，乍聽以為是酒店公關跟客人的對話，所幸被警方破解，17日拂曉破門逮人。

周姓女友被攻堅員警嚇得花容失色，李嫌坦承吸毒否認販毒，強調毒品與女友無關，警方採周女尿液送驗，李嫌今遭聲押獲准。

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