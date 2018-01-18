頭城公有停車場遭偷倒廢棄物 行為人恐被送辦

2018-01-18 11:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮烏石港地區，有2座由宜蘭縣政府維管的公有停車場，近期遭民眾發現，有不肖人士趁著黑夜，偷偷將家用廢棄物及營建用廢棄物倒在停車場內，頭城鎮長曹乾舜聞訊，立即通報宜蘭縣環保局到場協助處理，並希望縣府做好維管，重視環境整潔；環保局指出，已針對偷倒廢棄物的不肖行為人開出6000元罰單，未來不排除移送法辦。

烏石港地區附近的2座公有停車場共有3000多坪，由宜蘭縣政府農業處維管，平常鮮有人煙，卻成了不肖人士偷倒廢棄物的天堂，頭城鎮公所去年8月就接獲舉報，該地區遭偷倒家具等家用廢棄，昨天更有民眾舉報，有不肖營建業者，在該地區偷倒營建用廢棄物，數量多達15公噸。

頭城鎮公所獲報後，立即要求環保局到場處理，稽查人員依據民眾提供的車牌號碼，找到偷倒廢棄物的不肖業者，並要求於今日下班前清完，該名業者昨夜就將所有的廢棄物運走。

曹乾舜今會同縣府官員至現地會勘；他指出，偷倒廢棄物的行為人為了一己之私，想便宜行事，嚴重破壞頭城鎮的環境，該受到嚴厲的譴責，他更呼籲民眾如果看到有人在偷倒垃圾，應勇於檢舉，照相存證，讓公部門能迅速找出環境害蟲。

環保局指出，接獲通報就立即啟動稽查程序，昨夜就已行為人處理，並依廢棄物清理法，開出6000元的罰單，後續將查察該行為人是否有廢棄物清運許可證，依規定沒有許可證是不可載運廢棄物，如該行為人沒許可證，縣府會依法將人移送法辦。