蘇炳坤再審抗告案 最高院破天荒傳學者作證

2018-01-18 11:16

〔記者項程鎮／台北報導〕被控搶銀樓、判刑15年定讞，獲總統特赦的蘇炳坤爭取罪刑無效，經高等法院裁准再審後，檢方提起抗告，最高法院今天上午邀請林超駿、楊雲驊、陳運財共3位教授，進行專家諮詢，釐清本案是否有再審必要，創下司法首例，蘇出庭前呼籲法官還他清白，他強調，「如我犯罪，還有臉站在這嗎？」

上午由林超駿首先發言，他贊成讓蘇炳坤再審，認為蘇雖被前總統陳水扁特赦，但本質上仍有罪，如不讓他再審，對蘇並不公平；陳運財原則上支持林超駿的意見，認為特赦是憲法賦予總統的行政特權，應讓蘇享有再審利益；楊雲驊則認為，蘇被總統特赦後，等於原先的有罪判決已經被宣告無罪了，如准予再審，將違憲違法，不但侵害總統的特赦決定，也讓蘇還要再重新經過司法審判的煎熬。

最高法院指出，蘇炳坤違反懲治盜匪條例經判刑確定，前總統陳水扁特赦蘇後，高院認為有再審必要，但檢方持不同見解，因此開庭調查。以往最高法院未曾因特赦案衍生的再審抗告案，特別開庭諮詢專家學者。

1986年3月新竹市金瑞珍銀樓發生搶案，主嫌郭中雄落網後，緊咬現年68歲的蘇炳坤是共犯，蘇堅稱遭誣陷，仍遭判有罪定讞，事後逃亡9年多期間，聲請4次非常上訴、4次再審均遭駁回，1997年被捕入監，服刑2年半後，2000年國際人權日獲前總統陳水扁特赦，蘇認為特赦無法還他清白，遂聲請再審，高院裁准再審，創下特赦後仍獲再審的司法史首例。