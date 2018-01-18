為安撫憂鬱症同居人 男子對醫師咆哮被起訴

2018-01-18 10:18

［記者楊政郡／台中報導］毛男在106年9月因嘔出幾兩血，而到中國附醫就診，但有憂鬱症的同居人在醫院內卻因遍尋不著毛某，情緒失控而咆哮，毛某為了安撫同居人，也不顧自己也是病人，要求拔除身上點滴，醫師拒絕，大罵醫師「不是人」，並出手揮舞，影響及妨害醫療業務，被依違反醫療法起訴聲請簡易處刑。

該案檢察官發現，毛男同居人有憂鬱症及恐慌症，當天陪毛某到醫院，毛某由急診室醫師處理、打點滴等，同居人協助辦理掛號、領藥等等，可是其同居人有疾病在身，卻一時找不到毛某，而在急診室內候診區大聲咆哮，毛男是為了安撫同居人，想趕快過去抱住、安撫，可是身上有打點滴的針頭，請醫師幫他拔下，醫師拒絕而失控。

此案檢察官原有意給毛男緩起訴，附帶到中國附醫服義務勞務，但是中國附醫代表人基於維安考量，認為毛男情緒不佳，如到醫院服勞務，可能嚇到醫護人員或病人而拒絕，所以未能緩起訴，改以聲請簡易處刑。

起訴書指出，毛某在106年9月29日下午，因嘔吐幾兩血而到中國附醫急診，一直待在急診室由醫師照顧、打點滴，到了晚間8時許，同居人因一時找不到毛某，竟情緒失控咆哮，毛某聽到聲音非常孰悉也緊張，想拔掉點滴去安撫，可是醫師拒絕，竟對醫師大喊「不是人」，還出手四處揮舞，影響及妨害醫療業務。