大統混油案首期賠償金入帳 每人可獲1萬5千元賠償

大統長基混油案喧騰一時，當時偽油堆積在台灣消保會辦公室。（資料照，記者葛祐豪攝）

2018-01-18 10:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕喧騰一時的大統長基混油案，歷經4年訴訟，業者提出9100餘萬元和解金，代消費者提出訴訟的台灣消保會今早宣布，首期4260萬元已入帳，2840名被害消費者，每人可獲1萬5千元賠償。

大統長基食品公司因攙偽假冒「純橄欖油」等8大類食用油品，並違法添加未經許可添加物「銅葉綠素」調色，偽冒色澤標示於油瓶上，再將產品販售至賣場，全案經彰化檢察署於102年10月起訴大統長基負責人高振利等人。

台灣消費者保護協會從102年11月起，受理各縣市消保官協助處理的團體訴訟申請登記，於103年4月提起消費權益損害的團體訴訟，進行冗長的民事求償程序。

第一審訴訟，彰化地院於104年5月判決大統長基與高振利，應連帶給付被害消費者2840人，共9105萬6384元。

台灣消保會提起二審上訴，由台灣高等法院台中分院審理，但因全案纏訟多年，為了讓消費者早日獲得金錢賠償，台灣消保會於去年12月18日，同意被告的和解請求，金額是9105萬6384元。

依和解內容，大統長基公司及負責人高振利，首期應先給付每位消費者1萬5千元、總數4260萬元，台灣消保會今早宣布，首期4260萬元已入帳。

台灣消保會表示，獲賠消費者於收到掛號通知後，請於3日內將身分證正、反面影印本及存摺簿影印本，以掛號寄至台灣消保會，並限參加本團訟的本人領取及銀行轉帳，不發現金。

至於剩餘的4845萬元，台灣消保會將假執行扣押高振利名下的財產，強制執行，屆時再做分配。