走私大麻並涉國際洗錢 通緝犯遭自加國押解返台歸案

調查局今押解毒品通緝犯張敬瑜返台歸案。（記者謝君臨翻攝）

2018-01-18 09:12

〔記者謝君臨／台北報導〕調查局接獲情資，我國毒品通緝犯張敬瑜藏匿於加拿大卑詩省，並疑涉國際洗錢活動，透過與加國執法機關進行情資交換及合作，追蹤張男藏身處所，經多日佈線追查，終於緝獲張男，今與內政部移民署共同自加國押解張男返台，並將其解送台北地檢署歸案。

調查局指出，張敬瑜於2016年間，自國外走私大麻郵包來台，涉嫌違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪嫌，案經調查局航業調查處基隆調查站偵辦，並經台北地檢署起訴，惟張男於2015年間即出境溫哥華，滯留海外不歸，後經檢方發布通緝在案。

調查局於去年12月接獲情資顯示，張敬瑜藏匿於加拿大卑詩省，並疑涉國際洗錢活動，立即透過管道與加國邊境署等執法機關進行情資交換及合作，追蹤張男藏身處所，經多日佈線追查，終於本月10日成功在該國卑詩省緝獲張男。調查局在與內政部移民署通力合作下，於今日派員共同將張男押解返台歸案。

鑑於近年國內毒品氾濫情形嚴重，其中大麻煙、K他命等毒品走私來台數量及濫用趨勢亦逐年增加，對國人身心健康及社會治安影響至鉅，故調查局一直相當重視毒品犯罪查緝，並積極與各國執法機關合作打擊跨國毒品走私犯罪。

調查局呼籲民眾如獲知外逃通緝犯行蹤，歡迎提供線索，共同將不法之徒繩之以法。

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