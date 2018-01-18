扯！死狗丟宮廟金爐燒 褻瀆土地公

2018-01-18 08:06

［記者廖雪茹／新竹報導］竟然有人把狗拿到土地公廟金爐火化！新竹縣寶山鄉雙新村的信仰中心雙喜福德祠，昨有信徒赫見金爐內竟有燒成焦黑的狗屍，廟方緊急封閉金爐追查，找到犯錯的人坦承把車禍往生的狗，撿到金爐內火化；為慎重起見，管委會將請法師進行清爐及制煞儀式，今早並將討論後續處理方式。

文史工作者黃有福表示，把土地公金爐當成火葬場是嚴重褻瀆神明，會給土地公廟帶來嚴重的煞氣，有必要請道士或法師來進行除煞儀式，否則土地公住得不安，地方上恐怕也不會安寧。

位在寶山鄉寶新路的雙喜福德祠，16日上午8點多有信眾到廟裡焚香祭拜、燒金紙時，赫然看見金爐內竟有一隻燒成焦黑的狗屍，當場嚇到，立刻通報爐主陳賢裕等人。

雙喜宮管理員盧順鈿說，有信眾告訴他金爐內有死狗，起初他還不相信，湊近仔細一看，果真看到有焦黑狗屍，趕緊拿夾子將狗屍取出，並找適宜地點將牠埋葬。今早到廟裡拜拜的信眾聽聞此事都十分驚訝。廟方人員說，犯錯男子也供奉一箱棗子，祈求土地公原諒。

此事迅速傳開，引發地方人士議論紛紛。廟方人員研究後，立即暫時封閉金鑪禁用，請信眾將金紙暫放一旁，預定19日清爐，20日圓燈，金紙才統一焚燒。

雙喜宮管理委員會表示，經調閱監視畫面及熱心人士提供線索，追查到附近一名犯錯的人，坦承把車禍往生的狗，撿起並放進金爐火化；該男子已向土地公懺悔，並透過擲筊方式，獲得土地公的原諒不追究。管委會預定農曆12月4日，請法師進行制煞儀式。

縣議員邱振瑋表示，有近20年歷史的雙喜宮，為雙新村的信仰中心，十分靈驗，竟然發現金爐出現問題；考量狗是有靈性的動物，不應在土地公金爐火化，信眾恐有忌諱，建議管委會謹慎面對，討論是否在清爐後重新開封啟用，還是另設新爐。

雙喜宮管委會與正副爐主、村長、及地方人士，今早將聚集討論，向土地公請示後續處理方式。

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