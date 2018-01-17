國道三號新竹段車禍 貨車駕駛受困被救出

2018-01-17 23:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，駕駛一度受困車內，經新竹市消防局趕往搶救，將意識清楚的傷患送醫急救，肇事原因正由警方調查當中。

17日晚間10點多，新竹市消防局獲報，國道三號北上103.8發生車禍，28歲黃姓男子受困小貨車駕駛座上，立即前往救護，使用油壓破壞器材，到10點50分順利將患者救出，所幸患者意識清楚，僅臉部、手部、腿部有擦傷，送往新竹馬偕醫院治療，車禍發生原因正由警方調查當中。