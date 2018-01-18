「烙賽」毒誓加上3聖筊 單身熟女險匯15萬投資賭場

2018-01-18 00:04

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我擲筊3個聖筊才投資的！」

蘇姓女子日前到中信銀行要匯款5000美元（折合約新台幣15萬元），引發行員關切，女子說是託香港朋友幫她買名牌包，要匯款給朋友，但行員不小心瞥到女子LINE對話上有親密對話，對方還找蘇女投資，要她匯款。但蘇女始終不願相信對方是詐騙，因為對方說，「我如果騙你，會拉肚子3天！」而且她匯款前，還到廟裡求得到神明應允，絕對不會有問題。直到警方到場，不斷勸說，才讓蘇女放棄匯款。

40多歲的蘇女還單身，透過網路交友軟體認識自稱是在香經營賭場的高階主管，先用花言巧語擄獲蘇女芳心，再介紹她投資的好機會，但一次投資金額就要15萬台幣。蘇女薪資不多，要拿出15萬元也不容易，但對方不斷鼓吹她投資，認為是翻身的好機會，甚至告訴蘇女，「我對天發誓，如果騙你會拉肚子3天」，加上不斷示愛的攻勢下，蘇女被男子說動。

要去銀行匯款前，蘇女還特別到廟裡「擲筊」保佑投資順利，得到3個「聖筊」才到銀行匯款，不過，因為她匯款的金額過大，引起行員關注，詢問匯款緣由。蘇女說，是香港朋友幫她買名牌包，但行員眼尖發現，女子的LINE上有親密對話，直覺蘇女遇到詐騙，立馬打電話報警，但蘇女仍不死心，直到員警到場，拿出許多詐騙新聞給蘇女看，她才放棄匯款念頭。

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