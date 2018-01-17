「大法庭」草案將送立院 判決不再「初一十五不一樣」

2018-01-17 23:51

〔記者吳政峰／台北報導〕「大法庭草案」近日將函請立法院審議，台大法律系教授林鈺雄對此表示樂觀其成，並指未來由大法庭統一法律見解，讓程序公開透明，除了可減少「初一十五不一樣」的判決，挽回人民信心，更是法界的「革命」制度。

林鈺雄說，貪污要採實質影響或法定職權，或內線交易認定標準為何，法庭間均有不同、甚至相反的見解，影響安定性，未來透過大法庭的公開審理弭平歧異，可讓神秘的民刑庭會議決議及判例文化消失，保障程序。

林鈺雄說，判例文化扼殺法官思考，有些判例甚至是民初所做，早已不符社會民情，卻仍拘束現在的法官，造成司法怠惰，抱殘守缺，日後廢除判例，改由大法庭統一見解，對法官是種革命。

此外，林鈺雄也指出，日後最高檢檢察官將蒞庭言詞辯論，準備書狀，全程公開，也徹底顛覆最高檢生態。

林鈺雄說，大法庭與大法官是統一法律見解的兩大支柱，未來如果運行順利，建議可跨越審級，讓有歧異或原則重要性案件直上大法庭。

林鈺雄提醒，制度運行初期，為了解決沉痾，案件量一定較大，大法庭應「刻苦耐勞」，至於外界質疑可能有「老人政治」，有活力的意見無法進入大法庭，他呼籲「選人」要特別注意。

台北大學法律系教授李榮耕說，大法庭仿效德國制度，如果法官認為有歧異，可依職權發動，制度關注的重點是在法官，而非人民，換言之，人民如果認為歧異，可能影響判決結果，「無權」把案提送大法庭。

李榮耕解釋，德國認為國家可以保障人民，將權力交給法官，美國則是把上訴權力交給被告，因為「人民才是使用司法的人」；美國最高法院只有1庭9法官，判決形同大法庭的統一見解。

李榮耕認為，即刻廢除判例很危險，建議把判例當成「最高法院已經存在的見解」，較折衷。