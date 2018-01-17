1/17 大福彩頭獎、大福獎摃龜 今彩539頭獎2注獲得！

2018-01-17 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月17日）開獎的第107000005期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000015期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路37號1樓的「有夢最美公益彩券」及台北市中正區青島東路4-10號的「迎財彩券行」開出。

第107000005期大福彩中獎號碼為：「06、09、11、19、20、24、36，特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共87注獲得，每注可得4000元；肆獎共1932注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4235注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。

第107000015期今彩539中獎號碼為「07、09、12、25、26」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共255注獲得，每注可得2萬元；參獎共7485注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7585注獲得，每注可獲得50元。

第107000015期39樂合彩中獎號碼為「07、09、12、25、26」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共174注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4756注中獎，每注可得1125元。

第107000015期3星彩中獎號碼為「648」，正彩共28注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000015期4星彩中獎號碼為「9449」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」