驚險！屏東潮州2嫌拒捕隔門開槍 子彈從警耳旁飛過

潮州中正市場後方中興路晚間傳出槍聲。（記者陳彥廷攝）

2018-01-17 22:54

首次上稿 22:02

更新時間 22:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州中正市場今天晚間傳出槍聲，2名嫌犯在中興路劉姓友人住宅內朝著警方開槍，支援警力到場後，其中黃姓嫌犯更持槍與警方對峙，經警方最終以優勢警力包圍，警方約在晚間9點將嫌犯制伏。

潮州分局副分局長李忠華表示，今天晚間約7點20分，光華派出所紀姓員警前往中興路遞送司法文書，紀員到達劉姓民眾家時，屋內的黃姓、廖姓2人突然往樓上竄逃，員警追了上去後，沒想到2嫌隔著房門開槍，子彈恰好從員警耳際飛過，員警立即通報勤務中心，2名嫌犯持續往屋頂竄逃，並躲藏到鄰近住戶。

李忠華說，發現支援警力的黃姓嫌犯，又朝著警方開了1槍，所幸沒有人員受傷，警方在現場拉起封鎖線，並由支援警力包圍鄰近住家，最終在許姓住戶的倉庫中發現2名嫌犯，其中黃姓嫌犯手持槍械，並抵住自己的脖子，揚言要自殺，經過警方勸說後才棄械投降。

警方調查，黃、廖2名嫌犯均有毒品前科，疑似有販毒的跡象，看見員警後疑似做賊心虛，加速逃離現場，警方在現場查獲安非他命0.56公克、2把槍、彈殼4枚、彈頭2發，詳細案情仍在進一步偵訊。

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